Бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла бы предотвратить украинский конфликт, если бы осталась на своем посту. Об этом в интервью ARD заявил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Я твердо убежден, что мы не оказались бы в этом конфликте», — подчеркнул он.

С точки зрения бывшего главы ведомства, Минские соглашения благотворно повлияли на ситуацию на Украине, так как отсрочили вооруженный конфликт на восемь лет.

6 октября Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и Прибалтику. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

При этом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Меркель своими последними заявлениями признала, что политика Запада в отношении России в период с 2021 по 2025 год была «очевидным провалом».

Ранее экс-глава МИД Литвы резко ответил Меркель на слова о виновниках СВО.