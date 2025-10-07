Европейский союз является заложником политики Польши, а также Латвии, Литвы и Эстонии по многим вопросам внешней политики. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о роли этих стран в начале украинского конфликта.

«По многим вопросам внешней политики, к сожалению, Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава. Это действительно так, это видно невооруженным глазом», — сказал представитель Кремля.

Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и страны Балтии. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

Экс-канцлер выразила мнение, что отсутствие прямых переговоров лидеров Евросоюза с президентом Владимиром Путиным усложнило поиск компромиссов по Украине. Видеоконференций в таких ситуациях недостаточно, подчеркнула политик.

Ранее на Западе рассказали о ссоре Германии и Польши из-за слов Меркель об СВО.