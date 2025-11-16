На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Николас Мадуро спел песню Леннона Imagine на митинге

Николас Мадуро спел песню Леннона во время речи об отношениях с США
true
true
true

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вспомнил песню Джона Леннона Imagine в ходе митинга в Каракасе и пропел строчку из нее. Об этом сообщает Primicias Venezuela.

Когда президент говорил о необходимости объединения ради мира, он заявил: «Делать все ради мира... как там у Леннона».

До этого он говорил о напряженных отношениях с США. Собравшиеся на митинге люди подхватили песню, сложив из пальцев фигуру, обозначающую «мир».

«Хватит бесконечных войн. Хватит несправедливых войн. Хватит Ливии. Хватит Афганистана», — сказал также Мадуро в ходе выступления.

14 ноября источники сообщали, что Трамп «вроде бы принял решение» относительно дальнейших шагов в адрес Венесуэлы. При этом подробностей американский лидер не раскрыл — заявив лишь, что власти США «добились большого прогресса с Венесуэлой в плане пресечения поставок наркотиков».

Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь объявил об «операции против наркотеррористов в Западном полушарии». Он отметил, что операция получила название «Южное копье». Николас Мадуро неоднократно призывал Дональда Трампа решить все мирно, а народ США объединиться с венесуэльским.

Ранее NYT писала, что Мадуро предлагал США передачу контроля над большой частью нефтяных месторождений республики.

