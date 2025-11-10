На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия приветствует идею проведения конференции ОДКБ в Минске в 2026 году

Мантуров: Россия поддерживает проведение конференции ОДКБ в Минске в 2026 году
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Россия поддерживает идею проведения в июне 2026 года в Минске второй военно-экономическую конференции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил первый вице-премьер РФ - председатель Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, странам-участницам организации необходимо работать над развитием новых форматов диалога и обмена опытом.

«В этом контексте поддерживаем инициативу организации второй военно-экономической конференции ОДКБ в июне следующего года в Минске в рамках деловой программы международной выставки «Национальная безопасность. Беларусь - 2026», — сказал вице-премьер в ходе открытия XXIII заседания комиссии в Астане.

Мантуров также подчеркнул важность сотрудничества научно-образовательных учреждений в рамках подготовки кадров для развития оборонной промышленности.

В мае текущего года директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян рассказал, что сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности ОДКБ по кризисным ситуациям сокращены до одних суток. По его словам, оперативная работа по таким решениям ведется с парламентами членов ОДКБ.

Ранее в Белоруссии задержали шпиона с распечатками документов об учениях ОДКБ.

