Аналитик Риттер: Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию

Украинский лидер Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию, где просит новые системы Patriot для ВСУ. Об этом на канале Judging Freedom заявил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер.

«Украинское общество разрушается. И отвечающий за него Зеленский не сможет это пережить. Поэтому я не удивлюсь, если он улетит в Грецию и там останется», — подчеркнул он.

Военный аналитик Александр Меркурис заявлял, что Зеленский поехал в Грецию ради новых ракет для систем Patriot.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. 14 ноября российская армия поразила все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Действительно ли это так, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в Одесской области Украины загорелся объект энергетики.