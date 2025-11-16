В России предупредили об увеличении числа атак ВСУ: «Ситуация действительно серьезная»

Украина может усилить попытки атак на российские АЭС и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на фоне провалов ВСУ на фронте. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«ВСУ могут нарастить количество атак. Потому что на фронтах не все ладится. Они пытаются, стараются, но судя по всему, у них не получается. По Нововоронежской атомной станции били <…> Ситуация действительно серьезная — это уже полная оголтелость», — сказал Дандыкин.

Он напомнил, что до этого были атаки на Смоленскую и Курскую АЭС. Военный не исключил, что ВСУ попытаются поразить портовую инфраструктуру России и продолжат бить по НПЗ или хранилищам топлива. Российским военным нужно не дожидаться удара, а бить первыми, указал капитан.

До этого генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что около восьми БПЛА ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС. По словам Лихачева, в целях профилактики возможных инцидентов три блока станции были отключены от сети и ушли на мощность менее 50%.

