На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили о готовности «немедленно прекратить» огонь на Украине, но с нюансом

Депутат Чепа: Россия готова остановить огонь, если конфликт не возобновится
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия готова немедленно прекратить огонь на Украине на условиях, чтобы конфликт «не возобновился» и «больше не мог начаться». Таким образом «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал призыв стран «Большой семерки» к немедленному прекращению огня на Украине.

«Мы, наверное, должны быть благодарны всем странам, которые проявляют мирные инициативы по завершению начатого Западом конфликта. Условия для этого должны быть такими, чтобы в дальнейшем этот конфликт не возобновился и больше не мог начаться», — заявил Чепа.

По словам депутата, при выполнении этих условий Россия «готова немедленно прекратить огонь» и «все дальнейшие действия», чтобы «как можно быстрее залечивать раны от этого конфликта».

В то же время он заметил, что многие страны «Большой семерки» делают заявления, которые лишь разжигают конфликт. Эти страны «не дают команды» президенту Владимиру Зеленскому «на выполнение тех или иных мероприятий», указал депутат. Под нажимом Запада Киев «будет делать все», поскольку полностью зависим, констатировал парламентарий.

До этого главы внешнеполитических ведомств стран — участниц «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении по итогам встречи в канадской провинции Онтарио призвали к прекращению огня на Украине.

Ранее «Большая семерка» захотела усилить давление на союзников России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами