Россия готова немедленно прекратить огонь на Украине на условиях, чтобы конфликт «не возобновился» и «больше не мог начаться». Таким образом «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал призыв стран «Большой семерки» к немедленному прекращению огня на Украине.

«Мы, наверное, должны быть благодарны всем странам, которые проявляют мирные инициативы по завершению начатого Западом конфликта. Условия для этого должны быть такими, чтобы в дальнейшем этот конфликт не возобновился и больше не мог начаться», — заявил Чепа.

По словам депутата, при выполнении этих условий Россия «готова немедленно прекратить огонь» и «все дальнейшие действия», чтобы «как можно быстрее залечивать раны от этого конфликта».

В то же время он заметил, что многие страны «Большой семерки» делают заявления, которые лишь разжигают конфликт. Эти страны «не дают команды» президенту Владимиру Зеленскому «на выполнение тех или иных мероприятий», указал депутат. Под нажимом Запада Киев «будет делать все», поскольку полностью зависим, констатировал парламентарий.

До этого главы внешнеполитических ведомств стран — участниц «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении по итогам встречи в канадской провинции Онтарио призвали к прекращению огня на Украине.

Ранее «Большая семерка» захотела усилить давление на союзников России.