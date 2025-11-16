На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии призвали Зеленского снять запрет на переговоры с Россией

Политик Мема: Зеленский должен снять запрет на проведение переговоров с Россией
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен снять запрет на проведение переговоров с Россией. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Россия постоянно хочет вести диалог и переговоры с Западом. Зеленский должен убрать закон, запрещающий вести любые переговоры с Москвой», — написал политик.

Мема добавил, что Россия неоднократно призывала Украину и страны Запада к мирному урегулированию конфликта в республике.

3 ноября Мема заявил, что Зеленскому необходимо принять решение о мирных переговорах с Россией. По словам политика, на месте президента Украины он бы полетел в РФ и договорился о мире.

7 ноября украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Зеленский боится возможного предательства со стороны Европейского союза по итогам переговоров об урегулировании конфликта. По его словам, глава республики обоснованно опасается, что в конце-концов «его кинут».

Ранее в Европе признали, что западное оружие не поможет Украине выиграть конфликт.

