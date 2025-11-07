На Украине назвали страх Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский боится возможного предательства со стороны Европейского союза по итогам переговоров об урегулировании конфликта. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

По его словам, украинский лидер обоснованно опасается, что в конце-концов «его кинут». Имеется ввиду, что Киеву не предоставят гарантии безопасности.

Политолог добавил, что сегодня ни Европа, ни США не готовы предоставить Украине гарантии ни в какой форме. План урегулирования российско-украинского конфликта это не предполагает, заключил Бортник.

До этого газета Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об урегулировании военного конфликта. По данным издания, Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее в Европе признали, что западное оружие не поможет Украине выиграть конфликт.