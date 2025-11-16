Риттер раскрыл, чем обернулись для Зеленского удары ВС РФ по Украине

Удары ВС РФ по территории Украины оказывают серьезное политическое давление на главу государства Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, российские военные «отрубили почти все возможности Украины производить электричество». Города и целые регионы республики погружаются во тьму, констатировал аналитик.

Риттер подчеркнул, что это «окажет огромное политическое давление на Зеленского». Ситуация для украинского лидера будет становиться только хуже, предположил он.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

