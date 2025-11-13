На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский понадеялся на Трампа и «Божью помощь» в конфискации активов России

Зеленский понадеялся на Трампа и Божью помощь в вопросе конфискации активов РФ
Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз преодолеть разногласия по использованию замороженных активов России, поскольку это имеет решающее значение для финансирования Киева. Его слова приводит Bloomberg Television.

Он понадеялся, что «с Божьей помощью» Украине удастся добиться решения по конфискации активов. В противном случае, указал Зеленский, придется искать альтернативу, поскольку это касается «вопроса выживания». Он выразил надежду, что партнеры понимают необходимость конфискации активов.

По словам политика, Москва «должна заплатить» за конфликт и конфискованные деньги помогут приобрести средства ПВО и профинансировать производство беспилотников для ударов вглубь России.

Президент Украины также предположил, что американский президент Дональд Трамп может послать «хороший сигнал» европейским лидерам в пользу действий, используя российские активы, замороженные в США. Как указал Зеленский, в распоряжении Трампа «более пяти миллиардов активов, возможно, он решит потратить эти деньги – это поможет».

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит Европейскому союзу на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит альтернативы конфискации замороженных активов России из-за Бельгии.

