Российский дипломат прокомментировал повреждения посольства Азербайджана в Киеве

Делать поспешные выводы о повреждениях здания посольства Азербайджана в Киеве до завершения анализа всей информации недопустимо. Такое заявление РИА Новости сделал информированный дипломатический источник в Москве.

По словам собеседника агентства, утверждения о целенаправленном поражении азербайджанской дипмиссии российскими ракетами абсолютно необоснованны. Для комплексного анализа произошедшего потребуется определенное время.

«Делать поспешный вывод, что он связан с действиями российской стороны, а тем более утверждать, что азербайджанская дипмиссия была «целенаправленно поражена ракетным ударом», абсолютно недопустимо», — подчеркнул источник.

Дипломатический источник подчеркнул, что повреждения посольства Азербайджана в Киеве говорят о недавнем падении обломков ракет американского ЗРК Patriot. Он сослался на фотографии «свежего падения» обломков ракет, размещенные в украинском сегменте интернета. По словам дипломата, характер повреждений здания подтверждает его выводы.

Накануне МИД Азербайджана вызвал российского посла в Баку Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста из-за падения фрагментов якобы российской ракеты на территории азербайджанского посольства в Киеве. Москва официально обвинения азербайджанских властей пока не комментировала.

Ранее было опубликовано фото упавшей во дворе дома в Киеве ракеты комплекса Patriot.