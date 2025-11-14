Опубликовано фото упавшей во дворе дома в Киеве ракеты комплекса Patriot

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ракета-перехватчик из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot упала во дворе жилого дома в Киеве. Фотографию ракеты опубликовал депутат Верховной рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале

На опубликованном снимке виден крупный обломок ракеты MIM-104, лежащий на пешеходной дорожке рядом с автомобильной парковкой. Народный депутат прокомментировал фото с иронией.

«Такая зенитная ракета может упасть где угодно», — отметил Федиенко, назвав ракету средством «защиты».

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. 14 ноября российская армия поразила все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Действительно ли это так, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Как утверждает военный блогер Юрий Подоляка, Россия поразила все ТЭЦ в Киеве и использовала новую тактику в применении дронов, пуская аппараты на сверхмалой высоте.

Ранее Азербайджан вызвал посла России из-за удара по Киеву.