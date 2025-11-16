Политолог заявил, что в Европе стали хуже относиться к украинцам

Украинцев начнут силой возвращать обратно на родину из США и стран Европы. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Там идет смена настроений, к сожалению. Ухудшается отношение к украинцам», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что президенту Украины выгодно возвращение на Украину как можно больше людей.

13 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал того принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые в огромном количестве перебираются в Германию.

Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, первые военнообязанные уже покинули страну. Для выезда им необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме. Действие нововведения, по словам премьера Юлии Свириденко, распространяется и на уже находящихся за рубежом молодых людей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии введут новые правила выплаты пособий беженцам с Украины.