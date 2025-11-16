Экс-премьер Украины заявил, что США активно ищут замену Зеленскому

Соединенные Штаты активно работают над поиском замены президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Экс-премьер утверждает, что американские власти в течение последних шести месяцев проводят встречи с различными украинскими политиками, оценивая их как потенциальных преемников Зеленского. По мнению Азарова, недавний коррупционный скандал подтверждает эти планы.

«Если бы они этим не занимались, то никакое Национальное антикоррупционное бюро Украины не имело бы возможности так действовать», — заявил Азаров.

Азаров отметил, что согласно конституции, в случае отставки Зеленского и.о. президента должен стать спикер Рады Руслан Стефанчук с обязанностью провести выборы в двухмесячный срок. Однако экс-премьер сомневается в соблюдении этих процедур.

По словам экс-премьера, на территории Украины в настоящее время нет политиков, способных проводить позитивную для страны политику, поскольку все потенциальные кандидаты либо в тюрьме, либо вынуждены были эмигрировать.

В сентябре командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать главным кандидатом на пост президента страны вместо Владимира Зеленского.

Ранее в США допустили, что Зеленский не вернется на Украину из Греции.