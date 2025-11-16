Миллионы граждан США могут лишиться продовольственной помощи

Миллионы граждан США могут быть исключены из программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) в ближайшие месяцы. Об этом сообщило издание Politico.

Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз поручила сотрудникам ведомства продолжать добиваться соблюдения принятого в июле закона о госрасходах.

В данный момент программа предполагает $6 в день для почти 42 млн человек, примерно 40% из которых — дети.

Отмечается, что изменения в программе дополнительной продовольственной помощи приведут к сокращению пособий примерно для 250 тыс. беженцев и других держателей гуманитарных виз.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о масштабной очистке улиц американских городов от бездомных. План предусматривает поручение минюсту отменить судебные прецеденты, которые, по мнению властей штатов, мешают решать проблему бездомности.

Ранее Трамп решил убрать бездомных из столицы США.