На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Миллионы граждан США могут лишиться продовольственной помощи

Politico: миллионы американцев могут лишиться продовольственной помощи
true
true
true
close
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Миллионы граждан США могут быть исключены из программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) в ближайшие месяцы. Об этом сообщило издание Politico.

Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз поручила сотрудникам ведомства продолжать добиваться соблюдения принятого в июле закона о госрасходах.

В данный момент программа предполагает $6 в день для почти 42 млн человек, примерно 40% из которых — дети.

Отмечается, что изменения в программе дополнительной продовольственной помощи приведут к сокращению пособий примерно для 250 тыс. беженцев и других держателей гуманитарных виз.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о масштабной очистке улиц американских городов от бездомных. План предусматривает поручение минюсту отменить судебные прецеденты, которые, по мнению властей штатов, мешают решать проблему бездомности.

Ранее Трамп решил убрать бездомных из столицы США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами