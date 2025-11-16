Основатель Pink Floyd Уотерс: Трампу и Стармеру нет никакого дела до солдат ВСУ

Музыкант Роджер Уотерс заявил, что американский президент Дональд Трамп и британский премьер Кир Стармер демонстрируют полное равнодушие к судьбам украинских военнослужащих. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

По мнению основателя группы Pink Floyd, западные политики даже не пытаются скрывать своего безразличия к человеческим жертвам на Украине. Уотерс убежден, что истинной целью руководства западных стран является перераспределение украинских активов.

«Есть ли Киру Стармеру или Дональду Трампу хоть какое-то дело до этих украинских солдат? Нет. Конечно, нет», — подчеркнул музыкант.

По мнению главы МИД Турции Хакана Фидана, конфликт России и Украины сейчас ближе всего к приостановке. Он отметил, что администрация США согласна с необходимостью его прекращения. Лидеры Европы тоже разделяют эту точку зрения: приезжавшие в Анкару Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц поднимали этот вопрос в беседах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

