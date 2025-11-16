На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Основатель Pink Floyd обвинил Трампа и Стармера в равнодушии к судьбе солдат ВСУ

Основатель Pink Floyd Уотерс: Трампу и Стармеру нет никакого дела до солдат ВСУ
true
true
true
close
Rob Grabowski/Invision/AP

Музыкант Роджер Уотерс заявил, что американский президент Дональд Трамп и британский премьер Кир Стармер демонстрируют полное равнодушие к судьбам украинских военнослужащих. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

По мнению основателя группы Pink Floyd, западные политики даже не пытаются скрывать своего безразличия к человеческим жертвам на Украине. Уотерс убежден, что истинной целью руководства западных стран является перераспределение украинских активов.

«Есть ли Киру Стармеру или Дональду Трампу хоть какое-то дело до этих украинских солдат? Нет. Конечно, нет», — подчеркнул музыкант.

По мнению главы МИД Турции Хакана Фидана, конфликт России и Украины сейчас ближе всего к приостановке. Он отметил, что администрация США согласна с необходимостью его прекращения. Лидеры Европы тоже разделяют эту точку зрения: приезжавшие в Анкару Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц поднимали этот вопрос в беседах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее в США оценили значимость будущей победы России на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами