МИД Турции: конфликт на Украине в ближайшей к приостановке точке

Глава МИД Турции Фидан: сейчас конфликт на Украине ближе всего к приостановке
МИД России

Конфликт России и Украины сейчас ближе всего к приостановке, заявил A Haber глава МИД Турции Хакан Фидан.

По словам дипломата, администрация США согласна с необходимостью его прекращения. Лидеры Европы тоже разделяют эту точку зрения: приезжавшие в Анкару британский премьер Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц поднимали этот вопрос в беседах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«На самом деле сейчас, на мой взгляд, эта война в ближайшей к приостановке точке», — сказал Фидан.

Он отметил, что условия для прекращения огня созданы и он верит в новый раунд переговоров Москвы и Киева, который мог бы состояться в Турции или другом месте.

«Необходимо, чтобы стороны-посредники предприняли действия в подходящем месте и запустили кампанию по урегулированию. Мы работаем над этим, скоро увидите результаты», — сообщил министр.

В том же интервью он рассказал, что совокупные расходы европейских стран в связи с конфликтом на Украине достигли €1 трлн. По оценкам турецкого дипломата, введенные против России ограничительные меры оказали значительное влияние на европейскую экономику и политическую стабильность.

Ранее в Киеве заявили о приостановке переговоров с Москвой.

