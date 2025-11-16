Решающая победа России на Украине сделает возможным построение мира между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

«Решающая победа России на Украине станет абсолютным прорывом, потому что она лишит Европу возможности использовать Украину как средство провоцирования России», — сказал он.

Риттер также уверен, что победа РФ «откроет дверь для неподдельного мира» между Москвой и Вашингтоном, что станет гарантией стабильности в мире.

До этого Риттер заявлял, что Украина в будущем «сломается», что приведет окружению тысяч солдат ВСУ на фронте. Аналитик напомнил, что на данный момент линия фронта на Украине характеризуется формированием «котлов», куда попадают боевики ВСУ.

1 ноября российские военнослужащие группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Донецкой народной республике (ДНР) и не дали бойцам ВСУ выйти из окружения в районе Купянска Харьковской области.

