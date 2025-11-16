На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США оценили значимость будущей победы России на Украине

Риттер: победа России на Украине станет прорывом для глобальной стабильности
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Решающая победа России на Украине сделает возможным построение мира между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

«Решающая победа России на Украине станет абсолютным прорывом, потому что она лишит Европу возможности использовать Украину как средство провоцирования России», — сказал он.

Риттер также уверен, что победа РФ «откроет дверь для неподдельного мира» между Москвой и Вашингтоном, что станет гарантией стабильности в мире.

До этого Риттер заявлял, что Украина в будущем «сломается», что приведет окружению тысяч солдат ВСУ на фронте. Аналитик напомнил, что на данный момент линия фронта на Украине характеризуется формированием «котлов», куда попадают боевики ВСУ.

1 ноября российские военнослужащие группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Донецкой народной республике (ДНР) и не дали бойцам ВСУ выйти из окружения в районе Купянска Харьковской области.

Ранее в США выступили с предупреждением из-за России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами