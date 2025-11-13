На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский экстренно отправится в Грецию за оружием

Зеленский отправится в Грецию для обсуждения поставок Patriot и Mirage-2000
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский экстренно отправится в Грецию, чтобы попросить о поставках оружия. Об этом сообщает Рronews.

В публикации отмечается, что Зеленский планирует встретиться с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, президентом страны Константиносом Тасуласом и спикером парламента Никитасом Какламанисом.

Президент Украины в рамках поездки планирует попросить Афины передать Киеву два зенитно-ракетных комплекса Patriot, поскольку украинская сторона исчерпала или близка к исчерпанию запасов зенитных ракет. Также Зеленский хочет договориться о поставках истребителей Mirage 2000-5Mk2.

Издание считает, что Греция может отказать президенту республики в его просьбе, так как ЗРК защищают Афины и Салоники, а также воздушное пространство Фракийского моря от возможных атак со стороны Турции.

До этого Зеленский обсудил с боевиками ВСУ систему закупок дронов в войска за «электронные баллы».

Ранее советник Зеленского посоветовал украинцам ментально готовиться к блэкаутам.

