Тезка Марии Захаровой в Италии столкнулась с трудностями из-за санкций ЕС

Тезка Марии Захаровой в Италии рассказала о задержке зарплаты из-за санкций ЕС
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Гражданка Италии Мария Захарова, чье имя совпадает с именем официального представителя МИД России, находящейся под санкциями ЕС, столкнулась с систематическими проблемами при банковских операциях и получении заработной платы. Об этом она рассказала в интервью Радио РБК.

По словам женщины, проживающей в Италии с 2008 года, банки регулярно задерживают переводы ее зарплаты на 2-3 дня для дополнительных проверок. При попытке открыть новый счет система автоматически блокировала операцию, требуя верификации личности.

«Перекрывали счета, перекрывали карты, проверяли. Мне на моей работе пересылали зарплату. Она приходила моим коллегам в тот же день, а мне приходила на два-три дня позже», — сообщила Захарова.

Аналогичные проблемы возникли и у ее матери Кристины Захаровой, которой пришлось ждать две недели для открытия банковской карты. Несмотря на неудобства, женщина не планирует менять имя или фамилию.

Официальный представитель МИД РФ попала под санкции ЕС в феврале 2022 года.

Ранее Мария Захарова призвала укреплять Россию, не надеясь на благоразумие Запада.

