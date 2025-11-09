Захарова: Россия должна укреплять себя, не надеясь на благоразумие Запада

России следует сосредоточиться на собственном укреплении, не надеясь на благоразумие стран Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

«Нам нужно выстраивать себя изнутри. То, чем занимается наше правительство, то, исходя из чего и дает поручения президент [России Владимир Путин], что он озвучивает в качестве программных выступлений», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что России «необходимо опираться на саму себя». По ее словам, страна не должна зависеть от «настроений каких-нибудь очередных пришельцев». При этом РФ нужно быть открытой для стран, которые готовы выстраивать равноправные отношения, подчеркнула дипломат.

В октябре Захарова заявила, что новым пакетом санкций страны Европейского союза (ЕС) стремились «порвать» экономику России, но «порвались» сами. Представитель МИД отметила, что об этом «говорят показатели ЕС».

Ранее в России призвали западных лидеров провести «прямую линию» для граждан.