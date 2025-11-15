Глава МИД Турции раскрыл, сколько Европа потратила на украинский конфликт

Глава МИД Турции Фидан: конфликт на Украине обошелся Европе в €1 трлн

Совокупные расходы европейских стран в связи с конфликтом на Украине достигли €1 трлн. Такие данные в эфире телеканала A Haber привел министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, отметивший также серьезные политические и экономические последствия антироссийских санкций для ЕС.

По оценкам турецкого дипломата, введенные против России ограничительные меры оказали значительное влияние на европейскую экономику и политическую стабильность.

Также Фидан сообщил, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут состояться в Турции в обозримом будущем.

По мнению турецкого дипломата, перспектива мирного урегулирования становится все более реальной. Фидан выразил уверенность, что Турция обладает необходимым опытом и доверием сторон для организации переговорного процесса.

12 ноября Фидан встретился в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

