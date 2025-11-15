На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Турции раскрыл, сколько Европа потратила на украинский конфликт

Глава МИД Турции Фидан: конфликт на Украине обошелся Европе в €1 трлн
true
true
true
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Совокупные расходы европейских стран в связи с конфликтом на Украине достигли €1 трлн. Такие данные в эфире телеканала A Haber привел министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, отметивший также серьезные политические и экономические последствия антироссийских санкций для ЕС.

По оценкам турецкого дипломата, введенные против России ограничительные меры оказали значительное влияние на европейскую экономику и политическую стабильность.

Также Фидан сообщил, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут состояться в Турции в обозримом будущем.

По мнению турецкого дипломата, перспектива мирного урегулирования становится все более реальной. Фидан выразил уверенность, что Турция обладает необходимым опытом и доверием сторон для организации переговорного процесса.

12 ноября Фидан встретился в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Ранее сообщалось, что Европа будет высылать украинских беженцев Киеву.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами