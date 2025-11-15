На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведчук описал единственный вариант «нормального будущего» для украинцев

Медведчук: у украинцев будет нормальное будущее только в составе России
Sergei Grits/AP

Единственный вариант нормального будущего для украинцев — вхождение в состав России. Об этом заявил РИА Новости бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, украинцы должны быть в составе России и с Россией, и это главная задача на сегодняшний день. Тогда, уверен политик, им будет обеспечено нормальное будущее.

«Стратегическая цель и задача общественного движения «Другая Украина» заключается в том, что единственный выход для украинцев, для их будущего, для обеспечения нормального будущего — это вхождение в состав России», — сказал Медведчук.

До этого экс-лидер ОПЗЖ заявил, что без денацификации и при заморозке конфликта Украину ждет гражданская война, поскольку «нацистские формирования» при власти Владимира Зеленского чувствуют себя хозяевами и перенесут войну вглубь страны.

Ранее Медведчук выразил мнение, что выборы не изменят ситуацию в республике.

