Медведчук предрек Украине гражданскую войну при одном условии

Медведчук: Киев ждет гражданская война при заморозке конфликта без денацификации
РИА Новости

Без денацификации и при заморозке конфликта Украину ждет гражданская война, поскольку «нацистские формирования» при власти Владимира Зеленского чувствуют себя хозяевами и перенесут войну вглубь страны. Такое мнение в авторской колонке на платформе «Смотрим» высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он указал, что на Украине набирает обороты гражданское противостояние. Речь идет о ситуациях, когда граждане оказывают сопротивление рекрутерам из ТЦК по всей республике, уточнил политик. В качестве примера он привел ситуацию на одном из рынков Одессы.

По словам Медведчука, «нацисты, получающие огромные прибыли» в ходе конфликта, начали угрожать оказавшим сопротивление одесситам, начали звучать призывы к грабежам и погромам, «что более 100 лет назад вызвало кровавую гражданскую войну». Все условия для нее созданы, констатировал эксперт.

В случае заморозки фронта и сохранения власти Владимира Зеленского «война не прекратится, а пойдет вглубь страны», пишет Медведчук.

«Нацистские формирования чувствуют себя хозяевами Украины и ждут часа, чтобы прибрать власть и ресурсы к рукам. Сможет ли нелегитимный [Владимир Зеленский] тогда защитить имущество и жизнь украинских граждан? Разве что в телевизоре, ему бы самому в это время спастись, хотя денег у него для этого достаточно», — утверждает политик.

Ситуация изменится лишь в благодаря «денацификации и демилитаризации», поскольку другого пути для Украины Владимира Зеленского нет, считает Медведчук.

До этого Медведчук назвал Зеленского наркофюрером, которому «плевать на судьбу украинцев».

