Венесуэла обратилась к Ирану за политической помощью

Венесуэла, столкнувшись с угрозами со стороны Соединенных Штатов, не обращалась к Тегерану за прямой военной поддержкой, однако запросила политическое содействие. Об этом сообщил источник в иранском министерстве иностранных дел в беседе с РИА Новости.

«Венесуэла не обращалась к Ирану с просьбой о военной поддержке в связи с американскими угрозами, однако обсуждала варианты политического содействия со стороны Исламской Республики», — заявил источник в ответ на вопрос о возможном запросе Каракаса на военную помощь.

В период с сентября по ноябрь США неоднократно задействовали свои вооруженные силы для уничтожения катеров вблизи венесуэльского побережья, предположительно используемых для транспортировки наркотиков. При этом некоторые члены Конгресса США выразили сомнения в законности проведения подобных операций без предварительного одобрения законодателей.

Президент США Дональд Трамп, комментируя удары, нанесенные Соединенными Штатами по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, уклонился от прямого ответа о дальнейших планах в отношении Венесуэлы, но намекнул на принятое решение.

Ранее Мадуро призвал народ США предотвратить конфликт на южноамериканском континенте.