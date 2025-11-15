На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Болгарии убрали сведения о России из учебников географии

Политик Костадинов: в Болгарии Россию стирают из учебников географии
Алексей Даничев/РИА Новости

Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов сообщил, что из учебников географии в Болгарии исчезает информация о России. Слова политика приводит ТАСС.

«Недавно я увидел, что написано в учебнике у моей дочери о России. Знаете, что там написано? Там ничего нет», — заявил Костадинов.

Политик уточнил, что сведения о России и ее столице Москве были «полностью удалены, стерты» из учебных материалов. Он считает, что это является признаком начала конца для Европы.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о разрушении украинской истории Соединенными Штатами и странами Европы. Он подчеркнул, что «учебники, финансируемые Соросом,» проникли во все образовательные учреждения, от школ до университетов. По мнению политика, это привело к последующему уничтожению украинской культуры, переименованию улиц и отказу от русских писателей, поэтов и языка.

Ранее Фицо заявил, что не допустит переписывания истории и итогов Второй мировой войны.

