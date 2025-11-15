На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Баварии выступил за отмену упрощенного выезда мужчин с Украины

Премьер Баварии Зедер призвал отменить упрощенный выезд молодых мужчин с Украины
true
true
true
close
Peter Kneffel/Global Look Press

Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер выступил за отмену упрощенного выезда с Украины молодых мужчин. Его слова приводит газета Welt am Sonntag.

«Те, у кого нет законных прав на пребывание, терпимости и работы, должны уехать. А если это оправдано, то и в Афганистан. Кроме того, необходимо отменить упрощенный выезд с Украины для молодых мужчин. Они нужны там», — подчеркнул Зедер в ходе интервью.

В октябре премьер-министр Баварии заявил, что Европейский союз (ЕС) и правительство Германии должны ограничить резко возросший приток молодых мужчин с Украины. По словам политика, Брюсселю и Берлину необходимо воздействовать на Киев, чтобы смягченные правила выезда в республике были снова ужесточены.

Кроме того, Зедер добавил, что выплаты гражданского пособия украинцам следует прекратить.

Ранее в Раде предложили запретить выезд с Украины гражданам с бронью от мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами