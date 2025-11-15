Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер выступил за отмену упрощенного выезда с Украины молодых мужчин. Его слова приводит газета Welt am Sonntag.

«Те, у кого нет законных прав на пребывание, терпимости и работы, должны уехать. А если это оправдано, то и в Афганистан. Кроме того, необходимо отменить упрощенный выезд с Украины для молодых мужчин. Они нужны там», — подчеркнул Зедер в ходе интервью.

В октябре премьер-министр Баварии заявил, что Европейский союз (ЕС) и правительство Германии должны ограничить резко возросший приток молодых мужчин с Украины. По словам политика, Брюсселю и Берлину необходимо воздействовать на Киев, чтобы смягченные правила выезда в республике были снова ужесточены.

Кроме того, Зедер добавил, что выплаты гражданского пособия украинцам следует прекратить.

Ранее в Раде предложили запретить выезд с Украины гражданам с бронью от мобилизации.