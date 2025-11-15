На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде предложили запретить выезд из Украины гражданам с бронью от мобилизации

Нардеп Федиенко: украинцам с бронью от мобилизации надо запретить выезд из страны
Группа депутатов Верховной рады зарегистрировала законопроект, в рамках которого предлагается запретить выезд из Украины части граждан, получивших бронь на период мобилизации. Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко в своем Telegram-канале.

«Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться на Украине, чтобы выполнять эти функции», — написал парламентарий.

Федиенко уточнил, что в рамках инициативы предлагается ограничить выезд из Украины только для тех граждан с бронью, которые нарушили воинский учет.

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса республики получат бронь от мобилизации. Согласно документу, бронь будет предоставлена работникам, чьи военно-учетные документы были оформлены ненадлежащим образом. Закон вступил в силу на следующий день после его публикации.

Ранее командир ВСУ предложил ударить дронами по противникам мобилизации на Украине.

