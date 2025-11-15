Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал важной встречу европейских парламентариев с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это была очень интересная и важная встреча. Мы обменялись информацией. Это была свободная дискуссия для всех участников», – отметил евродепутат.

Блага подчеркнул, что дискуссия проходила в дружественной атмосфере. По его словам, стороны обсудили вопросы, касающиеся межгосударственного объединения БРИКС и текущую политическую ситуацию в целом.

15 ноября депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре прибыл в Сочи для участия во втором международном симпозиуме «БРИКС — Европа». Эта поездка спровоцировала острую критику со стороны других политических сил в Бундестаге. Более того, некоторые представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выдвинули в адрес АдГ обвинения в государственной измене.

Ранее сообщалось, что страны Запада видят в инициативах БРИКС угрозу для своей гегемонии и попытку перестроить мир.