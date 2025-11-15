Депутат Бундестага от АдГ Котре прибыл на симпозиум «БРИКС — Европа» в Сириусе

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре прибыл в Сочи для участия во втором международном симпозиуме «БРИКС — Европа». Об этом сообщает ТАСС.

Поездка политика стала одной из самых обсуждаемых тем в немецких медиа в течение последней недели. Это событие вызвало резкую критику со стороны других партий Бундестага. Помимо этого, некоторые представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) даже обвинили АдГ в госизмене.

По итогам обсуждений в итоговый состав делегации вошел только Штеффен Котре. Представители партии Тино Хрупалла и Алис Вайдель сообщили, что парламентарию важно «лично увидеть и услышать позиции стран БРИКС» в текущих условиях развития международных отношений.

Котре приехал на площадку в первой половине дня 15 ноября. Он принимает участие в секциях, посвященных взаимодействию европейских политических сил со странами БРИКС и обсуждению форматов диалога в условиях многополярного мира.

До этого зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что запрет для партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) участвовать в мероприятиях в России ухудшит российско-германские отношения.

Ранее Германии заявили о необходимости разрядки в отношениях с Россией.