На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат из Германии приехал на симпозиум «БРИКС - Европа» в Сочи

Депутат Бундестага от АдГ Котре прибыл на симпозиум «БРИКС — Европа» в Сириусе
true
true
true
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре прибыл в Сочи для участия во втором международном симпозиуме «БРИКС — Европа». Об этом сообщает ТАСС.

Поездка политика стала одной из самых обсуждаемых тем в немецких медиа в течение последней недели. Это событие вызвало резкую критику со стороны других партий Бундестага. Помимо этого, некоторые представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) даже обвинили АдГ в госизмене.

По итогам обсуждений в итоговый состав делегации вошел только Штеффен Котре. Представители партии Тино Хрупалла и Алис Вайдель сообщили, что парламентарию важно «лично увидеть и услышать позиции стран БРИКС» в текущих условиях развития международных отношений.

Котре приехал на площадку в первой половине дня 15 ноября. Он принимает участие в секциях, посвященных взаимодействию европейских политических сил со странами БРИКС и обсуждению форматов диалога в условиях многополярного мира.

До этого зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что запрет для партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) участвовать в мероприятиях в России ухудшит российско-германские отношения.

Ранее Германии заявили о необходимости разрядки в отношениях с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами