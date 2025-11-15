На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Несколько депутатов АдГ приехали на симпозиум в РФ, не испугавшись исключения из партии

Депутаты АдГ приехали на симпозиум БРИКС в Сочи на фоне угроз исключения из партии
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Ряд депутатов ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приехали на симпозиум БРИКС — Европа, который проходит в Сочи, на фоне угроз исключения из партии и обвинений в госизмене, передает РБК.

Так, на мероприятие приехали депутат бундестага, член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре, глава фракции АдГ в ландтаге Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента от АдГ Ганс Нойхофф.

Второй международный симпозиум «БРИКС — Европа» проводят партия «Единая Россия» и Международное движение «Другая Украина» совместно с Институтом Европы РАН.

Как сообщалось ранее, руководство АдГ пригрозило исключить из своих рядов депутатов, которые поедут на это мероприятие. По словам сопредседателя АдГ Алис Вайдель, к этим депутатам примут «дисциплинарные меры, вплоть до исключения из партии».

В настоящее время в руководстве партии наблюдается раскол из-за планов поездки депутатов на симпозиум БРИКС – Европа, писали немецкие источники.

Партию также обвиняли в шпионаже в пользу России.

Ранее сообщалось, что страны Запада видят в инициативах БРИКС угрозу для своей гегемонии и попытку перестроить мир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами