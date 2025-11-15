Депутаты АдГ приехали на симпозиум БРИКС в Сочи на фоне угроз исключения из партии

Ряд депутатов ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приехали на симпозиум БРИКС — Европа, который проходит в Сочи, на фоне угроз исключения из партии и обвинений в госизмене, передает РБК.

Так, на мероприятие приехали депутат бундестага, член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре, глава фракции АдГ в ландтаге Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента от АдГ Ганс Нойхофф.

Второй международный симпозиум «БРИКС — Европа» проводят партия «Единая Россия» и Международное движение «Другая Украина» совместно с Институтом Европы РАН.

Как сообщалось ранее, руководство АдГ пригрозило исключить из своих рядов депутатов, которые поедут на это мероприятие. По словам сопредседателя АдГ Алис Вайдель, к этим депутатам примут «дисциплинарные меры, вплоть до исключения из партии».

В настоящее время в руководстве партии наблюдается раскол из-за планов поездки депутатов на симпозиум БРИКС – Европа, писали немецкие источники.

Партию также обвиняли в шпионаже в пользу России.

Ранее сообщалось, что страны Запада видят в инициативах БРИКС угрозу для своей гегемонии и попытку перестроить мир.