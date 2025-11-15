На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нужно больше ракет»: в Европе рассказали, зачем Зеленский поехал в Грецию

Аналитик Меркурис: авиаудары РФ заставили Зеленского уехать в Грецию за Patriot
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский поехал в Грецию ради новых ракет для систем Patriot. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Эта недавняя российская атака, вполне вероятно, значительно истощила оставшееся украинские запасы ракет Patriot. <…> Зеленскому нужно больше ракет <…>, и он отправился в Грецию ради них», — подчеркнул он.

Британский военный эксперт добавил, что поставки новых систем ПВО и ракет к ним на Украину не имеют смысла.

Зеленский экстренно отправится в Грецию, чтобы попросить о поставках оружия.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. 14 ноября российская армия поразила все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Действительно ли это так, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в Одесской области Украины загорелся объект энергетики.

СВО: последние новости
