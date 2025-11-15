Эстония потратит миллионы евро на закупку Starlink для Украины

Эстония решила выделить €3,5 млн на закупку и обслуживание Starlink для Украины

Таллин намерен выделить €3,5 млн на закупку систем спутниковой связи Starlink для Киева и их обслуживание. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Эстонии.

«Эстония решила выделить €3,5 млн на закупку систем связи Starlink для Украины в рамках ИТ-коалиции, возглавляемой Эстонией и Люксембургом», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что цель инициативы заключается в улучшении ИТ-возможностей Украины и поддержке ее усилий в вооруженном конфликте с РФ. Денежные средства поступят из пакета помощи Киеву, предусмотренного Таллином на текущий год.

27 октября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что власти республики поддерживают полноправное членство Украины в НАТО. По его мнению, никакие обстоятельства не смогут помешать вступлению Киева в Североатлантический альянс.

Как отметил чиновник, Эстония была первой страной, официально заявившей о необходимости отправки иностранных войск на Украину. Также в Таллине считают необходимым присоединение этого государства к НАТО. Цахкна пояснил, что в этом должны выражаться гарантии безопасности для Киева.

Ранее в Эстонии отвергли «насильственное» изменение границ Украины.