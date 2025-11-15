На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстония потратит миллионы евро на закупку Starlink для Украины

Эстония решила выделить €3,5 млн на закупку и обслуживание Starlink для Украины
true
true
true
close
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Таллин намерен выделить €3,5 млн на закупку систем спутниковой связи Starlink для Киева и их обслуживание. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Эстонии.

«Эстония решила выделить €3,5 млн на закупку систем связи Starlink для Украины в рамках ИТ-коалиции, возглавляемой Эстонией и Люксембургом», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что цель инициативы заключается в улучшении ИТ-возможностей Украины и поддержке ее усилий в вооруженном конфликте с РФ. Денежные средства поступят из пакета помощи Киеву, предусмотренного Таллином на текущий год.

27 октября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что власти республики поддерживают полноправное членство Украины в НАТО. По его мнению, никакие обстоятельства не смогут помешать вступлению Киева в Североатлантический альянс.

Как отметил чиновник, Эстония была первой страной, официально заявившей о необходимости отправки иностранных войск на Украину. Также в Таллине считают необходимым присоединение этого государства к НАТО. Цахкна пояснил, что в этом должны выражаться гарантии безопасности для Киева.

Ранее в Эстонии отвергли «насильственное» изменение границ Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами