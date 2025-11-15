На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европа призналась, что у нее нет другого выбора, кроме как поддерживать Украину

Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские чиновники признались, что у них нет иного выбора, кроме как продолжать поддерживать Украину, даже несмотря на коррупционный скандал во властных структурах страны. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Европейские чиновники заявили, что у них нет иного выбора, кроме как продолжать поддерживать Украину в борьбе с жестокими атаками России, одновременно призывая Киев искоренять коррупцию», — говорится в сообщении издания.

Иллюстрируя сказанное, газета отмечает, что на вопрос, пошатнули ли коррупционные разоблачения на Украине доверие со стороны ЕС, министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас ответил прямо: «Возможно, но какие у нас есть другие варианты?».

На этом фоне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европе выгодно поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России.

«Поддержка Украины — это выгодная сделка по сравнению с ценой победы России», — подчеркнула она.

Ранее в США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине.

Переговоры о мире на Украине
