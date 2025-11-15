Доцент ВШЭ раскрыл стратегическую ситуацию в США

Доцент ВШЭ Андрей Фролов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил об ухудшении стратегической ситуации в США.

Он отметил, что во времена Холодной войны их основным противником был Советский Союз, теперь Штатам нужно «кроить» свои планы из-за России и Китая.

Кроме того, отметил эксперт, ситуацию США осложняет наличие ядерного арсенала у КНДР.

«Во время Холодной войны там был СССР, все было понятно. А теперь свои стратегические планы нужно кроить исходя из того, что есть Россия и Китай. И поменьше страны по типу КНДР, у которых есть ядерное оружие и которые недавно запустили очередные ракеты»», — сказал Фролов.

Накануне президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Россия и Китай догонят Соединенные Штаты Америки по ядерному арсеналу за 4-5 лет.

30 октября Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав».

Ранее Трамп указал на лидерство США в ядерном вооружении.