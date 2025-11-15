На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Коалиция желающих» может начать собирать деньги для Украины

Politico: коалиция желающих соберет деньги для Киева из-за проблем с активами РФ
Global Look Press

Страны так называемой коалиции желающих могут сами начать собирать деньги для Украины на фоне неясности с изъятием российских замороженных активов в Европе. Об этом пишет газета Politico.

Как отмечает издание, Украина столкнется с финансовым кризисом, поскольку уже в феврале 2026 года у нее могут закончиться денежные средства, если Бельгия не поменяет позицию по предоставлению репарационного кредита в размере 140 миллиардов евро с использованием замороженных активов российского Центрального банка.

Сейчас нет «признаков выхода из тупика» между официальными лицами ЕС и правительством Бельгии, которое обеспокоено судебными исками против него и ответными мерами со стороны России, пишет Politico.

«Это может привести тому, что «коалиция желающих» попытается собрать средства на фоне политических потрясений в Киеве и растущего шума вокруг обвинений в коррупции», — говорится в сообщении издания.

В октябре премьер-министр Бельгии Берт де Вевер заявил, что его страна будет блокировать конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски.

По его мнению, странам Европы в случае использования российских средств надо будет готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Ранее премьер Словакии подтвердил свое несогласие с передачей Украине активов России.

Переговоры о мире на Украине
