На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мерц заявил, что «почти каждый день» ведет переговоры об изъятии активов России

Мерц: почти каждый день провожу переговоры об использовании активов России
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц «почти каждый день» ведет переговоры по вопросу изъятия российских замороженных активов в Европе. Слова главы немецкого кабмина приводит издание Deutsche Welle (организация признана в РФ иностранным агентом).

«Это для нас высокий приоритет, самый высокий приоритет», — подчеркнул он, добавив, что «почти каждый день» имеет контакты с представителями Еврокомиссии и других государств по этому вопросу.

По мнению Мерца, Украина должна быть в долгосрочном плане обеспечена «необходимыми финансовыми ресурсами».

В октябре премьер-министр Бельгии Берт де Вевер заявил, что его страна будет блокировать конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски.

По его мнению, странам Европы в случае использования российских средств надо будет готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Ранее премьер Словакии подтвердил свое несогласие с передачей Украине активов России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами