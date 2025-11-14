На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев назвал последствия запрета для немецкой партии АдГ посещать Россию

Медведев: правящая коалиция в ФРГ испугалась участия АдГ в мероприятиях в Сочи
Global Look Press

Запрет для партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) участвовать в мероприятиях в России ухудшит российско-германские отношения. Об этом РИА Новости заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение коалиционного правительства ФРГ.

По словам Медведева, правящая коалиция Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем опасается, что визиты представителей АдГ в РФ могут дестабилизировать политическую ситуацию в самой Германии.

«Я не знаю, чего их напугало. Точнее, я могу лишь порассуждать на эту тему. Почему они это сделали, не знаю, но это явно не улучшает российско-германских отношений», — подчеркнул Медведев.

В начале ноября издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что в АдГ обострились разногласия из-за планов нескольких депутатов от этой партии принять участие в форуме «БРИКС — Европа» в России. В Сочи планируют отправиться Штеффен Котре, Ханс Нойхофф, Йорг Урбан и Райнер Ротфусс. Как отметили авторы статьи, в настоящее время сопредседатели «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель и Тино Хрупалла придерживаются разных позиций по отношению к России.

Ранее Германии заявили о необходимости разрядки в отношениях с Россией.

