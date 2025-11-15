Колумбия сбросила авиабомбы рядом с границей Венесуэлы, где располагаются боевики группировки, занимающейся торговлей наркотиками. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в минобороны страны.

Уточняется, что в результате удара девять боевиков не выжили. По информации AFP, операция была проведена в рамках борьбы президента страны Густаво Петро с наркоторговцами в колумбийском департаменте Араука.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что действия США в Латинской Америке приносят результаты в борьбе с наркокартелями. По словам политика, поступление наркотиков в его страну «значительно замедлилось», а уничтожение американскими военными каждого судна, перевозящего наркотики, позволяет спасти до 25 тысяч жизней в США.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.