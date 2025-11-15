Украине в скором времени будет некого отправлять на фронт. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Он обратил внимание, что на улицах украинских городов «вылавливают мужчин средних лет и детей». После этого их отправляют в зону боевых действий противостоять Вооруженным силам РФ.

«Скоро их (мужчин на Украине — «Газета.Ru») совсем не останется. Они исчезнут», — подчеркнул Уотерс.

7 ноября полковник в отставке и заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает личного состава и техники, чтобы закрыть линию фронта. По его словам, в том числе благодаря этому стал возможен рекордный прорыв ВС РФ в Запорожской области.

15 ноября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил, что руководство страны в ближайшее время снизит возраст мобилизации и снова запретит выезд из страны мужчинам от 18 до 22 лет. Экс-глава правительства отметил, что после открытия границы для молодежи в августе 2025 года с Украины уехали более 100 тыс. мужчин.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить возраст мобилизации.