Рекордный прорыв ВС РФ в Запорожской области стал возможен благодаря дефициту в личном составе и технике у ВСУ. Такое мнение «Ленте.ру» высказал полковник в отставке и заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, у украинской армии не хватает живой силы и техники, чтобы закрывать линию фронта. Он также отметил, что прорывы происходят там, где разведка находит слабину – например, слабые укрепления и небольшое скопление сил.

Обычно оборона состоит из нескольких линий, однако у ВСУ нет возможности перекрывать все направления, объяснил аналитик. Украинские военные испытывают острые дефициты даже на первой линии, констатировал полковник.

«Сейчас Украина бросает в бой если не последние, то почти последние резервы. Еще где-то полгода, и линия фронта рухнет полностью. Об этом говорят все эксперты: Украина выдыхается», — сказал Кошкин.

До этого стало известно, что оборона ВСУ в Успеновке, расположенной под Гуляйполем в Запорожской области, оказалась фактически сломлена. Позже Министерство обороны России также сообщило, что российские подразделения взяли под контроль село Успеновка в Запорожской области. В ведомстве отметили, что наступательные действия российских подразделений продолжаются на ряде направлений.

