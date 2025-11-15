Президент Анголы может посетить Россию в 2026 году

Лидер Анголы Жоау Лоуренсу может приехать с визитом в Россию в 2026 году. Об этом рассказал РИА Новости посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья.

Визит ангольского президента в Москву был изначально запланирован на апрель 2025 года, но из-за сложностей в согласовании графиков лидеров двух стран был перенесен, рассказал дипломат.

Он отметил, что пока предполагаемые новые даты визита не известны, идет обсуждение этого вопроса.

«Возможно, официальный визит состоится в следующем году. Мы надеемся, что это будет первый триместр следующего года или хотя бы его первая половина», — сказал посол.

До этого Жоау Лоуренсу получил приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.

Предыдущий визит ангольского лидера в Россию состоялся в апреле 2019 года, тогда он встретился с Путиным и обсудил расширение двустороннего сотрудничества в торговле и экономике, гуманитарной области, а также актуальную международную и региональную повестку.

