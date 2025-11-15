Соединенные Штаты Америки осуществляют давление для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу GB News.

«Но я делал это восемь раз (урегулировал конфликты — «Газета.Ru»). Единственный, который я пока не урегулировал, — это Россия и Украина. Он никогда не должен был начинаться. <...> Это (урегулирование — «Газета.Ru») произойдет. Я надеюсь, что это произойдет скоро. Мы оказываем на них большое давление», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что в настоящее время Индия и другие страны якобы сокращают закупки нефти из России.

11 ноября Трамп заявил, что США прекратили финансирование Украины. Вместо этого, по его словам, страна получает прибыль от поставок вооружений через каналы НАТО.

12 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на готовность президента США Дональд принимать участие в политическом и дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.

Ранее стало известно о разочаровании Трампа неспособностью завершить конфликт на Украине.