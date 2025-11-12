На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле выразили надежду на готовность Трампа содействовать урегулированию на Украине

Песков: РФ надеется на готовность Трампа содействовать урегулированию на Украине
Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

Российская сторона рассчитывает, что президент США Дональд Трамп все еще готов принимать участие в политическом и дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

«Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще хочет посодействовать в политическом и дипломатическом урегулировании украинской проблемы», — сказал представитель Кремля.

12 ноября журнал The Atlantic написал, что Трамп разочарован неспособностью завершить конфликт на Украине. По оценке авторов, президент США недооценил стремление российского коллеги Владимира Путина и то, «насколько сложно его будет убедить согласиться на что-то меньшее», чем достижение целей. В материале также отмечается, что Белый дом пытался надавить как на Россию, так и на Украину, однако значимых результатов это не принесло.

23 октября Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Ранее Трамп назвал Путина «крутым парнем», который одурачил многих лидеров США.

