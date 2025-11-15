На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В следующем году не будет шестидневных рабочих недель

Шестидневных рабочих недель не будет в 2026 году
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

Россиян в 2026 году не ждут шестидневные рабочие недели. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru.

В текущем году одна шестидневная рабочая неделя выпала на конец октября. В 2024 году их было три — в апреле, ноябре и декабре.

8 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет.

Она отметила, что с 2013 года россияне привыкли к длительным выходным. В 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно. Ранее правительство РФ утвердило 31 декабря 2025 года как дополнительный выходной день на федеральном уровне.

В прошлом году праздничными были дни с 29 декабря по 8 января. Всего выходных было 11 дней.

До этого сообщалось, что граждан России ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет.

Ранее Минтрансу предложили регулировать цены на авиабилеты во время праздников.

