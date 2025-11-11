На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет

ТАСС: россияне в предстоящую зиму будут работать всего 56 дней из 90
PhotoJuli86/Shutterstock/FOTODOM

Россияне предстоящей зимой будут работать всего 56 дней из 90 — наименьший показатель более чем за 20 лет, подсчитал ТАСС.

«Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При этом парламентарий отметил, что общая длительность выходных на Новый год и Рождество составит 12 дней с учетом нерабочего дня 31 декабря.

В прошлый раз такой же короткой с точки зрения рабочего времени была зима 2004–2005 годов.

Чаще всего на этот период приходится по 57–58 рабочих дней, в том числе в високосные годы, а больше всего россияне работали в 2013–2014 годах — 59 дней.

В сентябре правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год. На Новый год и Рождество россияне будут отдыхать двенадцать дней. На День защитника Отечества и 8 Марта будет по три выходных дня. Еще суммарно шесть выходных выпадает на майские праздники — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Ранее в Госдуме предложили сплотить россиян еще одним выходным днем.

