На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В посольстве России ответили на обвинения Румынии в нарушении пространства

Посольство: Румыния устроила спектакль, обвиняя Россию в нарушении пространства
true
true
true
close
Nicubunu/commons.wikimedia.org

Министерство иностранных дел Румынии устроило спектакль, чтобы обвинить Россию в нарушении воздушного пространства страны. Об этом заявило посольство РФ в Бухаресте в Telegram-канале.

«В МИД Румынии для российского посла было организовано театрализованное представление с фотосессией, которое должно было убедить общественность в «очередном» нарушении Российской Федерацией суверенитета и воздушного пространства Румынии», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что в качестве доказательства румынская сторона предоставила обломки якобы упавшего беспилотника и его фотографии. Однако, по данным дипмиссии, представленные объекты не являются доказательством нарушения воздушного пространства. Дипломаты подчеркнули, что МИД Румынии не предоставил координаты влета беспилотника в страну и данные о его маршруте.

Накануне румынский МИД объявил о вызове российского посла в Бухаресте Владимира Липаева из-за якобы нарушенного воздушного пространства страны российскими дронами. В дипломатическом ведомстве Румынии при этом признали, что непосредственная опасность от БПЛА для граждан страны отсутствовала.

Ранее в Госдуме оценили слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами