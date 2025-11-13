«Удары по суше»: Пентагон показал Трампу варианты операций против Венесуэлы

Пентагон представил президенту США Дональду Трампу планы потенциальных боевых действий против Венесуэлы, куда входят возможные удары по суше. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский телеканал CBS.

«Высокопоставленные военные чиновники в среду представили президенту Трампу обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше», — говорится в сообщении.

Как отмечает CBS, окончательное решение о действиях США против Венесуэлы еще не принято.

Телеканал напоминает, что Венесуэла во вторник объявила о начале масштабных военных учений по всей стране, в которых, как сообщается, задействовано около 200 000 военнослужащих.

Сообщалось, что крупнейший авианосец США USS Gerald R. Ford вошел в зону ответственности Южного командования, которая охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн. В октябре Пентагон заявлял, что авианосец и его ударная группа отправятся в регион для поддержки того, что министерство войны назвало «усилиями по борьбе с наркотиками».

Ранее в Венесуэле была объявлена массовая мобилизация.