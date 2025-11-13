Отношения России и Германии по вине Берлина находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. Об этом заявили в российском МИД по итогам консультаций замглавы министерства Дмитрия Любинского с руководством Общества «Россия-Германия».

«По вине правящих сегодня в Германии политических элит они находятся в низшей точке с момента образования ФРГ», — говорится в комментарии на сайте ведомства.

Дипломаты отметили, что в Берлине «сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей» между Россией и Германией, захотели нанести РФ «стратегическое поражение».

Как обратили внимание в МИД, пока немецкие дипломаты и некоторые другие их коллеги уже несколько лет голосуют в Нью-Йорке против проекта резолюции Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, дух «прусского милитаризма» снова начал витать над Германией. В то же время претензии Берлина на «лидерство» вызывают неприятие не только в широких слоях российской общественности, но и среди политических сил в разных уголках Европы, отметили в министерстве.

